'Resultaat is kut..., maar ik houd vertrouwen in mijn ploeg'

,,Ik laat in het midden of het verlies onnodig of onverdiend was”, zei een zichtbaar aangeslagen Vreven na de tweede nederlaag in vijf dagen en het tiende verlies in zeventien wedstrijden. ,,Het eerste kwartier hadden we moeite met druk zetten. Daarna hebben we ons goed herpakt en een degelijke wedstrijd gespeeld met iets te weinig kansen van onze kant.”