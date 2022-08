Rentree Thomas Marijnissen hoogtepunt tijdens plichtmatige zege NAC op TOP Oss

Zonder al te veel moeite heeft NAC ook de tweede thuiswedstrijd omgezet in een overwinning. Tegen een zeer matig TOP Oss was het nooit sprankelend, maar wel genoeg voor de drie punten: 1-0. Hoogtepunt was de rentree van Thomas Marijnissen binnen de lijnen.

Na de afgang in Maastricht, ingeleid door persoonlijke fouten in de NAC-defensie, wilde trainer Robert Molenaar een reactie zien van zijn team. Net als de eerste thuiswedstrijd moest ook dit potje in het Rat Verlegh Stadion - nu voor zo’n 15.000 man - resulteren in een overwinning. Liefst met het voetbal dat hij graag ziet. Vooruit.

Geen verrassingen in de basiself. Kaj de Rooij keerde na zijn schorsing terug, dat ging ten koste van Boris van Schuppen. Het belangrijkste nieuws was dat Thomas Marijnissen voor het eerst bij de selectie zat. Na zijn 75 minuten met Jong NAC van afgelopen zaterdag vond Molenaar het tijd om hem op te roepen.

Spandoek

Precies tegenover de dug-out waar hij plaats nam, hing een fraai spandoek. ‘Dreams come true’, met daarbij een jongetje in een geel shirt met rugnummer 27. Een eerbetoon aan de vechtlust die Marijnissen toonde om zich vanuit de amateurs terug naar zijn club te knokken.

Dat NAC precies in minuut nummer 27 op voorsprong kwam, zal waarschijnlijk toeval zijn. Maar mooi en symbolisch is het wel. Weer was het Odysseus Velanas die scoorde (hij maakte ook de goal tegen Helmond Sport). Nu uit een vrije trap. Van vlak voor Vak G schoot hij de bal in de korte hoek, daar had de grabbelende Norbert Alblas niet op gerekend: 1-0.

Matig NAC

Verder was het NAC dat domineerde, maar in een te laag tempo om een erg matig TOP Oss nog meer pijn te doen. Dat bleef zo in het grootste deel van de tweede helft. Met Jort van der Sande en Boris van Schuppen binnen de lijnen toonde NAC even wat verbetering, maar het was verre van hoogstaand wat NAC liet zien.

Het hoogtepunt van de wedstrijd vond plaats in de 74ste minuut toen Marijnissen zijn rentree mocht maken. Onder luid applaus maakte hij de cirkel rond. Een kleine zes jaar na zijn debuut (vijf minuten tegen Cambuur) en vijf jaar nadat hij stopte met profvoetbal speelde hij nu zijn tweede wedstrijd voor NAC.

Veel meer spektakel zat er niet in de wedstrijd. Invaller Van der Sande was nog dichtbij de 2-0, maar dat was wat veel eer geweest voor deze avond. Fraai was de afsluiter van Roy Kortsmit, die een poging van Trevor David over de lat tikte om de zege veilig te stellen.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen (88. Besselink), Velthuis, Mac Nulty, Di Michele Sanchez; Banzuzi (62. Van Schuppen), Plat, Agougil; De Rooij (74. Antonia), Herrmann (62. Van der Sande), Velanas (74. Marijnissen).

