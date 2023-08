Rendement moet omhoog bij NAC: ‘Je kunt wel veel balbezit hebben, maar dat telt niet’

Er zit verbetering in het spel, maar de afwerking liet vrijdagavond te wensen over. Dat was de teneur in het NAC-kamp na de 2-0-nederlaag op bezoek bij FC Eindhoven.

,,Voor mijn gevoel hebben ze maar twee kansen gekregen”, treurde aanvoerder Cuco Martina voor de camera van ESPN. Maar het was wel twee keer raak, zag hij ook. ,,Zij speelden goed op de lange bal, hij valt één, twee keer goed en hij ligt bij ons in het netje.”

Ook spits Tom Boere stond balend voor de camera van de zendgemachtigde. ,,Ik denk dat we te weinig op goal geschoten hebben. Te veel over. Te veel naast. We hadden geen goed rendement.” Dat beaamde Martina. ,,Je mist zó veel kansen.”

De twee ervaren spelers waren het er wel over eens dat er een stijgende lijn in het spel van NAC zit, zoals Clint Leemans ook al aangaf. Boere: ,,Deze wedstrijd was beter dan afgelopen wedstrijden. Dat voelden we ook. We kwamen veel in de zestienmeter, veel schotkansen, maar we moeten het afmaken. We verliezen hier drie belangrijke punten.”

De aanvoerder vulde aan. ,,We hadden veel balbezit, misschien wel zeventig procent, maar we staan met lege handen. We lieten zien dat we het betere team waren, qua balbezit. Maar je kunt wel balbezit hebben, als je verliest telt dat niet. Tegen Dordrecht (2-2) wisten we dat het niet goed was, maar we kwamen wel goed terug. Tegen Jong AZ zag het er ook niet goed uit. Vandaag moest het beter, dat hebben we laten zien. Maar dat doet er niet toe.”

In de derby tegen Willem II moet het beter. Boere sloot nog wel af met mooie woorden over de meegereisde supporters. ,,Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Wat moet je daar op zeggen? Ze steunen ons zó goed. Zingen ons toe. We verliezen met 2-0, dus het enige dat je kunt zeggen is: dank daarvoor.”