Remise in Oss komt hard aan bij aanvoerder Malone: ‘Had verwacht dat we verder zouden zijn’

,,Het was matig. Als NAC kunnen we hier niet domineren en dat moet je wel doen. Het is heel teleurstellend. Je weet dat je deze wedstrijden moet winnen als je mee wil doen om promotie. Dat hebben we in het verleden ook gedaan, al was het niet met goed voetbal. Maar nu trek je 'm niet over de streep, dat is heel zuur. Dat komt hard aan”, reageerde de man die vrijdagavond als verdediger stond opgesteld.

De vinger op de zere plek leggen vond hij moeilijk. ,,We hebben in de kleedkamer wat dingen intern besproken, maar aangeven waar het precies aan ligt vind ik moeilijk. Ik miste heel veel dingen. Drukzetten, sommige keuzes in balbezit, we pakken geen tweede ballen. Heel veel dingen zijn misgegaan.”

,,Ik weet dat iedereen z'n best doet, maar dat is niet genoeg. Ik weet niet of het tactisch is, of wat het precies is, maar dinsdag gaan we zitten en de zaken goed nabespreken. Ik schrik er niet van, maar ik had wel verwacht dat we verder zouden zijn”, besloot hij.

