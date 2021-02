Recordaankoop NAC eist meer van zichzelf: ‘Het is duidelijk dat het niet goed genoeg is’

Riera stapt van NAC transfer­vrij over naar FC Barcelona

28 januari Met een half jaar vertraging keert Roger Riera terug bij zijn eerste liefde die hij in 2014 verliet voor een rondreis langs vier clubs in drie verschillende landen. De voorstopper vertrekt transfervrij bij NAC (48 wedstrijden, 5 goals) en maakt het seizoen af bij het tweede team van FC Barcelona dat uitkomt op het derde niveau in Spanje.