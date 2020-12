Recordaankoop De Rooij terug in wedstrijdselectie NAC

De trainer van NAC heeft verder Kaj de Rooij en Nacho Monsalve terug. ,,Kaj heeft de hele week met de groep getraind. In overleg met de doktoren gaan we hem rustig brengen.” Monsalve, die in de winterstop een nieuwe club hoopt te vinden, begint evenals De Rooij op de bank. De aanvaller werd afgelopen zomer voor een recordbedrag van bijna een half miljoen euro overgenomen van FC Eindhoven en raakte in zijn tweede optreden aan zijn knie geblesseerd.

Clubtopscorer Sydney van Hooijdonk kampt nog met de naweeën van het douche-incident precies een week geleden. ,,Vandaag (vrijdag) heeft hij voor het eerst meegetraind. Hij had nog wat last van een pees. Morgen bekijken we of hij fit genoeg is voor Dordrecht.”

Rutten

Belangrijkste vraag is wie regisseur Thom Haye eenmalig vervangt. De middenvelder is vanwege zijn vijfde gele kaart, hij werd in Oss beboet omdat hij een tegenstander weg duwde, een duel geschorst. ,,Met Malone, Fiorini en Rutten heb ik meerdere kandidaten”, geeft Steijn aan. ,,Rutten heeft in de voorbereiding al een keer op het middenveld gespeeld, net als in mijn tijd bij VVV.”

Waarschijnlijk is dat Steijn zijn aanvoerder Dion Malone achterin houdt voor de opbouw en Rutten op het middenveld posteert. Een belangrijke rol is weggelegd voor Robin Schouten en Jethro Mashart, de backs moeten de aanvallers van munitie voorzien. ,,Dat verwacht ik zeker van ze. Verdedigend moeten ze stappen maken, dat heeft met leeftijd maken. Schouten is aanvallend echter prima, Mashart moet dat nog veel meer doen. Hij kan heel goed voetballen, maar moet het meer doortrekken richting de achterlijn en dan de voorzet geven.

Vuile meters

Wat verlangt Steijn zondag tegen de hekkensluiter na een reeks van mindere wedstrijden? ,,Ik wil een elftal zien dat energie uitstraalt, dynamisch en constant in beweging is en de duels wint. De eerste zes wedstrijden zijn de graadmeter, daar moeten we weer naar toe. Dat kan alleen als we bereid zijn vuile meters te maken.”

,,Het begint met een portie inzet en agressiviteit. Onze ploeg moet beseffen dat het niet vanzelf gaat tegen teams als Dordrecht. Vorige week gaven we niet thuis en kan je van TOP Oss verliezen. Laat dat een les zijn.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Rösler, Malone, Mashart; Azzagari, Rutten, Immers; Venema, Bilate en El Allouchi.