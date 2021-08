Rechtsbuiten Loris Brogno traint deze week mee bij NAC

In Nederland is Brogno bekend van zijn jaren bij Sparta. Namens de Rotterdammers speelde de Belg 88 officiële wedstrijden in de periode 2015-2018. In zijn eerste seizoen was hij een van de drijvende krachten achter het kampioenschap in de eerste divisie met zestien goals en tien assists. In de eredivisie kwam Brogno in het daaropvolgende jaar vervolgens tot het respectabele aantal van zeven treffers en zes assists. Na de degradatie in 2018 vertrok hij naar de Antwerpse volksclub Beerschot VA.