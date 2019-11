Rechtsback Van Anholt tijdelijk linksback bij NAC: ‘Ik ben de joker van het team’

Go Ahead Eagles had NAC vrijdagavond in de houdgreep. Met de 1-1 mochten de Bredanaars de handen dichtknijpen. ,,We hebben een jonge ploeg, misschien treedt er wat vermoeidheid op na zoveel wedstrijden in een korte periode. Een ding is zeker, tegen Emmen was het een stuk beter. We hadden het best zwaar met z’n allen. We hielden de bal niet lang in ons bezit en hadden totaal geen grip op Go Ahead.”