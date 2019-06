Rechtsback Robin Schouten tekent voor twee jaar bij NAC

Schouten begon zijn voetbalcarrière bij De Foresters in Heiloo en werd in 2009 opgepikt door AZ. Hij doorliep de jeugdopleiding in Alkmaar en maakte uiteindelijk de stap naar Jong AZ. Met de beloftenploeg werd hij in seizoen 2016-2017 kampioen in de tweede divisie. Hij stapte over naar Jong Ajax, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan FC Volendam. Schouten speelde 34 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf.