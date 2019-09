Rechtsback Robin Schouten laat zich zien bij NAC: ‘Elke minuut die ik krijg, moet ik alles geven’

Rechtsback Robin Schouten verdween na het openingsduel in Dordrecht uit de basis ten faveure van Pele van Anholt. Tandenknarsend bleef hij vier wedstrijden op de bank, tot maandagavond in Almere. Trainer Ruud Brood bracht Schouten na weken van inactiviteit in de rust in voor Van Anholt. ,,Er lagen genoeg ruimtes om aan te vallen, maar het kwam er niet helemaal uit”, zegt een opgetogen Schouten. ,,De trainer zei tegen me: ‘Je moet lekker in je kracht spelen, veel aanvallen, hoog staan en ballen voorgeven.’ Als we met het hele team vol gas geven, dan zie je dat AZ het moeilijk krijgt en niet goed weet wat ze moeten doen. Na de 1-1 voelde ik dat de 1-2 ook zou komen.”