Realitycheck NAC-aanvoerder Malone: ‘Voor of tegen, coronaregels moet je opvolgen’

Samen met doelman Nick Olij en verdediger Roger Riera vormt Dion Malone het exclusieve genootschap van spelers dat dit seizoen iedere competitiewedstrijd van NAC aan de aftrap stond. Gevrijwaard van (spier)blessures of het coronavirus. Een kwestie van een gezonde levensstijl, extra voorzichtig zijn en een portie geluk.

Malone knikt instemmend. ,,Het is een combinatie. Kijk naar Cristiano Ronaldo: een superprof die zich goed verzorgd en toch besmet is. Het kan ons allemaal overkomen”, zegt de 31-jarige middenvelder. ,,Toen we steeds negatief testten, dacht ik er niet over na. Pas als het je raakt, kom je meer en meer tot het besef dat het niet niks is. De coronabesmettingen gaan op een gegeven moment in de hoofden spelen, helemaal als je op de wedstrijddag niet eens weet wie wel en wie niet positief is.”

Met het vaccin in aantocht - volgens farmaciebedrijf Pfizer is in de derde fase van de testresultaten een effectiviteit van negentig procent bewezen - lijkt het einde van de duistere coronatunnel in zicht. Malone haalt opgelucht adem. ,,Ik hoor veel van die complotverhalen, dat leeft best wel ja. Via WhatsApp krijg ik weleens wat doorgestuurd. De een denkt links, de ander rechts. Zelf ben ik daar heel nuchter in. Van dichtbij heb ik meegemaakt dat mensen behoorlijk ziek zijn geworden van het virus.”

In gevaar brengen

Grote groepen vermijdt Malone. ,,Absoluut. Dat moet ook wel, ik wil anderen niet in gevaar brengen. Of je nu voor of tegen bent, de regels die ons worden opgelegd door de overheid moeten we opvolgen. Hoe vervelend dat ook is. Voor de coronaperiode bij NAC waren in mijn directe omgeving geen mensen die het hadden gehad. Eerlijk gezegd wist ik niet wat het inhield, ik dacht aan een zware griep."

De verhalen van voormalig coronapatiënten Maurice Steijn en Lex Immers, Malone kent de twee al jaren, zorgden voor een realiteitscheck. ,,Het is echt menens, dat is wat ik toen dacht. Dat het virus zo hard inslaat, had ik niet verwacht. Zeker niet bij gezonde sporters. We denken dat we fit zijn, maar blijkbaar krijgen wij het ook. De ernst van de zaak zie ik nu wel in."

Voortschrijdend inzicht kan Malone niet worden ontzegd. Zelfkritisch is hij evenzeer .Hij onderschrijft zijn mindere optredens van de laatste weken. ,,Dat merk ik zelf ook. Ik ben zoekende en hoop snel de oude vorm terug te vinden." Hij haalt de tweede helft tegen MVV aan waarin het volgens hem beter ging. ,,Maar", zegt hij erbij, ,,misschien had het met de stand (1-3, red.) en de tegenstander te maken.”

Makkers

Hij wijt de terugval onder andere aan het virus dat zijn makkers op het middenveld, Thom Haye en Lex Immers, nietsontziend te grazen nam. ,,Omdat zij niet honderd procent fit zijn, probeer ik extra meters te maken. Dat gaat misschien ten koste van mezelf. Vanwege corona hebben we ons strijdplan moeten aanpassen. Met voor mij een andere rol op het middenveld. Tegen Cambuur stond ik achterin, in Almere op de positie van Haye. En tegen NEC smeet ik te veel met mijn krachten omdat ik bezig was het team neer te zetten. Met als gevolg dat ik mijn niveau niet haalde. Ik wil helpen, maar als ik niet lekker in mijn vel zit, ben ik toch vooral met mezelf bezig.”

De 1-4-zege op MVV luidt een nieuw hoofdstuk in. ,,Het hele weekend heb ik met een glimlach rondgelopen, zeker toen twee concurrenten (De Graafschap en Cambuur, red.) hun wedstrijd verloren. Tegen De Graafschap kunnen we goede zaken doen. Geen excuses meer, want we worden steeds fitter en hebben een brede selectie. We moeten vanaf nu bewijzen dat we in top van de eerste divisie horen.”