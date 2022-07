Rampzalig nieuws voor NAC: aankoop Van der Sande weken uit de roulatie

Dat kan er ook nog wel bij voor Robert Molenaar. De trainer die op 5 augustus met NAC in een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport zijn vuurdoop beleeft. Op de tweede officiële groepstraining (28 juli) van deze zomer raakte hij immers Welat Cagro al kwijt. Inmiddels is duidelijk dat het nog aan te vangen seizoen grotendeels in het water valt voor de middenvelder. Vier dagen na Cagro kwam daar de kwetsuur van Van der Sande overheen. Gesproken wordt nu over een herstelperiode van vier tot zes weken. Een mokerslag voor de club in opbouw.