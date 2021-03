Ralf Seuntjens maakt pikante overstap en tekent voor twee jaar bij NAC

NAC ziet weer volop promotie­kan­sen

23 februari Een maand nadat hij op een troosteloze maandagavond op De Herdgang uitsprak dat NAC zich moet richten op de play-offs, denkt verdediger Moreno Rutten hardop na over een inhaalrace. Vier zeges op rij, twee nederlagen van Almere City en de kloof met de nieuwe nummer twee, De Graafschap in dit geval, is met zes punten te overzien. Naar Cambuur wordt niet gekeken aangezien de koploper tien punten meer heeft.