Ralf Seuntjens en NAC zijn aan elkaar toe

video Leigh: ‘Terugknok­ken na achter­stand is heel wat voor ons’

31 maart Greg Leigh was blij met zijn doelpunt, maar nog blijer met het karakter dat zijn team zondag toonde in het duel met VVV (1-1). ,,Dat we ons na een achterstand terug knokken is een ‘big achievement’. Dat is heel wat voor ons.”