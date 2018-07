Rai Vloet vervolgt loopbaan in Zwitserse eerste divisie bij FC Chiasso

De Bredase club ontvangt een kleine vergoeding van de eerstedivsionist uit Zwitserland. Hoeveel die transfersom is, is niet bekendgemaakt. Een jaar geleden tekende Vloet een driejarig contract bij NAC dat hem naar verluidt voor ongeveer 100.000 euro had overgenomen van PSV.

In 25 van de 34 competitiewedstrijden had Vloet vorig seizoen een basisplaats. Hij scoorde daarin vier keer, waaronder de twee doelpunten in het met 2-1 gewonnen duel met FC Groningen. Dat was in september, daarna had hij als nummer 10 amper waarde voor het elftal. Desondanks kon hij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Stijn Vreven. De Belgische trainer voelde zich begin april zelfs genoodzaakt om publiekelijk een oproep te doen aan de supporters om Vloet niet uit te fluiten maar als een man achter de speler te gaan staan.