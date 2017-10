Rai Vloet terug op zijn plek bij NAC: ‘Manu en ik zijn samen een sterk wapen’

BREDA - Een rode kaart in het bekerduel met Achilles’29 kwam Rai Vloet op twee wedstrijden schorsing te staan. Vandaag keert hij terug in het elftal van NAC. Op zijn ‘tien’ gewoon.

Rai Vloet heeft er een lekkere trainingsweek opzitten, laat hij weten als op Bredanello iedereen na de vrijdagse oefensessie fris gedoucht op huis aangaat. Fit is hij zeker. ,,Afkloppen, maar ik ben zelden geblesseerd.” Geschorst dus wel. Dankzij een risicovolle tackle op Achilles-spits Oulad Omar, die werd bestraft met rood. Daardoor miste de ‘tien’ van NAC de wedstrijden tegen Feyenoord en ADO Den Haag.

,,Ik ben blij dat ie voorbij is”, zegt Vloet over die schorsing. Vandaag mag hij uit bij Roda JC weer gewoon het kunstgras op. En dan ook nog eens gewoon op zijn vertrouwde stek, kort achter spits Thierry Ambrose. Of hij de afgelopen weken bang is geweest dat iemand anders zijn kans zou pakken op die plek? ,,Nee, dit hoort bij het voetbal”, klinkt het zonder aarzelen. ,,Ik weet wat ik kan brengen. Ik blijf gewoon mijn eigen spel spelen. Ik weet wat ik voor een elftal kan betekenen. Daarna is het aan de trainer om te beslissen.”

Manu Garcia speelde wel twee opvallende wedstrijden in het centrum van het middenveld. Het wierp hier en daar de vraag op of de Spanjaard niet beter op de ‘tien’ moest spelen. Inmiddels heeft Vreven laten weten dat alles bij het oude blijft. Vloet dus in het centrum als de man die de ‘box’ in moet komen en Garcia, als de man die vanaf links zijn acties inzet. Wat heeft Vloet meegekregen van die discussie?

,,Je hoort af en toe eens wat van de buitenwacht. Hier binnen bij NAC is het vrij rustig en is er niet echt veel discussie over hoe we willen spelen. Manu en ik zijn ook twee verschillende type spelers. Samen kunnen we een sterk wapen zijn, denk ik.” De ‘tien’ die hij nu invult, lijkt ook écht zijn plek te zijn. ,,Het is de rol die bij me past en waar mijn kracht ligt. Het is ook waarvoor ik naar NAC gekomen ben. Ik wil een heel seizoen lang voor NAC een belangrijke speler zijn in de eredivisie.”

Daar was Vloet goed mee bezig. Tot hij tegen die rode kaart aanliep. In de thuiswedstrijd tegen PSV was er ook al gedoe rond een onbestraft gebleven charge op Marco van Ginkel. Heeft hij iets geleerd van die rode kaart?

,,Ja, dat je niet geschorst wil worden. Ik heb die tackle bij Achilles’29 een paar keer teruggekeken. De volgende keer moet ik misschien iets minder risico in die tackle leggen. Dat is het enige. Zoiets gebeurt ook niet als je met 3-0 voorstaat. Nu stonden we achter (met 4-2) en moesten we wat forceren.”

Veel trainers waarschuwen voor domme kaarten. Was dit achteraf gezien een domme rode kaart? ,,Het gebeurde in ieder geval niet uit frustratie. Ik wou gewoon voor de bal gaan, maar ik speelde hem iets te ver voor me uit. De tegenstander was eerder bij de bal dan ik. Zulke momenten heb je wel vaker in een wedstrijd. Op de tv leek het nu vrij lomp. De tegenstander zei ook dat het geen rood was. Hij stond vrij snel weer op.”