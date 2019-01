Rai Vloet moet geduld hebben bij Frosinone

Het is de dag van Frosinone - Sassuolo, een wedstrijd in de onderste regionen van de serie A. Rai Vloet behoort niet tot de wedstrijdselectie van de nummer voorlaatst op het hoogste niveau in Italië. Hij heeft zijn vader net op het vliegveld afgezet. Die was voor de eerste keer op bezoek. Natuurlijk is het niet prettig dat je juist in zo’n weekeinde niet tot de wedstrijdselectie hoort. Maar in Italië, bij Frosinone, is het iets wat je snel leert accepteren. ,,Het grootste verschil met het Nederlandse voetbal is dat hier alles draait om het teamresultaat”, zegt Vloet. ,,Daar moeten individuele belangen voor wijken. Dat accepteer je, zonder morren.”