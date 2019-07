Publieksspeler Kudimbana verwarmt harten NAC-fans en hoopt op contract: ‘Ik heb een positief gevoel’

Kudimbana krijgt op korte termijn te horen of er een contract in het verschiet ligt. Hijzelf ziet de toekomst rooskleurig in. ,,Ik heb een positief gevoel. Ik ben niet bezig geweest met wat er naast het veld gebeurde. Ik was gefocust op de trainingen en heb mijn wedstrijden gespeeld. Maar uiteindelijk hoop ik zo snel mogelijk een contract te tekenen.”

Dankzij zijn winnende treffer vanaf elf meter werd een pittige trainingsweek met een fijn gevoel afgerond. ,,We hebben veel en zeer intensief getraind. Dan is het fijn om af te sluiten met een overwinning. Het is toch een eersteklasser in België, maar we hebben karakter getoond.”

Kudimbana ziet potentie in de spelersgroep van NAC. De spits spreekt al in de ‘wij’-vorm. ,,Ik denk dat we een talentvolle groep hebben en een sterk seizoen kunnen spelen. Ik denk dat er veel toekomst is.” De aanvaller was al redelijk bekend met het enthousiasme van de Bredase aanhang. ,,Vroeger heb ik met Arno Verschueren en Cyriel Dessers gespeeld. Dus ik wist al een beetje wat voor club dit was. Er is veel beleving, NAC is een familiaire club die thuishoort op het hoogste niveau.”

Bedanken

Dankzij een rake strafschop van Kudimbana versloeg NAC het hoger aangeslagen Kortrijk. De aanvaller nam het heft in eigen hand bij de penalty. ,,Het was niet afgesproken. Er is nog geen lijst. Maar ik had een goed gevoel en wilde mijn doelpunt maken.” Kudimbana vierde de treffer met de supporters achter het doel. ,,Ze kunnen spelers pushen om net wat meer te kunnen. Dit was een moment om ze te bedanken.”

Met wellicht een contract op komst, staat er mogelijk een mooie week voor de publiekslieveling te wachten. Zeker omdat ook zijn studie deze week nagenoeg afgerond is. De focus kan op het voetbal. ,,Het kan inderdaad een hele mooie week worden. Ik wil mijn diploma halen en hier blijven. En dan zo veel mogelijk scoren. Nog één herexamen, maar dat komt wel goed.”