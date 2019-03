PSV zonder Lozano, NAC mist geschorste Klomp

Kopieert Ajax stunt van NAC in Madrid? ‘Los muchachos del Breda, maestros del futbol’

5 maart Ajax kan zich vanavond voor het eerst in zestien jaar plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Dan moet de ploeg van Erik ten Hag in het iconische Estadio Santiago Bernabéu wel zien af te rekenen met titelhouder Real Madrid. Bijna honderd jaar geleden gaf NAC het goede voorbeeld door in de Spaanse hoofdstad met liefst 0-4 af te rekenen met Real.