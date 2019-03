PSV - NAC in 1995: Turkse eendagsvlieg zet Ronaldo in de schaduw

PSV zonder Lozano, NAC mist geschorste Klomp

6 maart Daan Klomp vertoeft zaterdag (19.45 uur) in het strafbankje in goed gezelschap. De verdediger die zaterdag in Arnhem met twee keer geel kon inrukken mag op de tribune plaatsnemen naast Hirving Lozano. De PSV’er, goed voor veertien competitiegoals, ontving afgelopen weekeinde zijn vijfde gele kaart.