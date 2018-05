PSV in gesprek met Manchester City over transfer van NAC-sensatie Angeliño

'Ik weet niet wat er komen gaat, Allah wel'

20 mei In zijn vakantie, twee weken nadat het seizoen is afgelopen, doet Mounir El Allouchi mee aan de ramadan. De islam is voor de strenggelovige voetballer van NAC een houvast en het vasten een manier om stil te staan bij minder-bedeelde mensen in de samenleving.