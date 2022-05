PSV-doelman Aron van Lare (19) is in beeld voor een overstap naar NAC

Steijn zegt nu wel aangifte te doen van bedreigin­gen: ‘Er is heel veel contact geweest met de veiligheid binnen NAC’

Maurice Steijn is verbolgen over de gebeurtenissen rondom de wedstrijd NAC - ADO Den Haag (1-2) van afgelopen dinsdag en de nasleep daarvan. Volgens de oud-trainer van NAC zijn onder meer zijn kinderen flink bedreigd. Reden om dit keer wél aangifte te doen, liet hij woensdag weten bij ESPN. ,,Dat hebben we vorig jaar gelaten, omdat we het niet groter wilden laten maken.”

12 mei