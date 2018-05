PSV dichtbij overname van Angeliño

Daarbij wordt gemikt op een transferprijs die in de buurt komt van 5 miljoen euro. Angeliño wil zelf dolgraag naar Eindhoven, na een uitstekend jaar bij NAC. Hij is heel tevreden over de manier waarop PSV na de winterstop na het afketsen van een transfer contact met hem heeft gehouden en heeft vertrouwen in de technische staf en leiding bij PSV. Onder anderen een van de nieuwe technisch verantwoordelijken bij PSV, John de Jong, heeft contact onderhouden met zijn kamp.

Manchester City heeft naar verwachting geen problemen meer met een transfer tegen de genoemde prijs. Zowel het huren als kopen van de verdediger is bekeken, maar partijen mikken in dit stadium van de onderhandelingen op een definitieve overdracht en de Spaanse back kan in Eindhoven een meerjarig contract ondertekenen. Afgelopen winterstop was hij ook al in beeld, maar vroeg Manchester City 10 miljoen euro.