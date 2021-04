Promotiekansen NAC slinken: ‘Heel realistisch: het wordt steeds moeilijker’

video,,Deze klap komt heel hard aan”, is de eerste reactie van aanvoerder Dion Malone na de kansloze nederlaag van NAC tegen Go Ahead Eagles. De middenvelder annex verdediger moest toegeven dat zijn ploeg nooit tot echte kansen kwam.

,,Het gat wordt groter met minder wedstrijden voor de boeg. Dus de concurrenten inhalen wordt alsmaar moeilijker.”

Gelooft hij nog in directe promotie? ,,We geven de moed niet op, maar dit is een klap die aankomt. We hebben zes wedstrijden om het te herstellen. Hoe we dat gaan doen, weet ik op dit moment niet, maar we moeten naar een oplossing gaan zoeken. We spelen niet goed, creëren niet veel, maar dat kan ineens omslaan. Heel realistisch: het wordt steeds moeilijker. Maar het geloof moet er altijd blijven.”

Waar ligt het aan dat het niet lukt? ,,We spelen iets anders, met hoge backs om er zo doorheen te komen. Maar het baltempo is te laag, het veld wordt te groot, de tweede ballen pakken we niet, we houden geen bal vast. Al die facetten zorgen ervoor dat je niet aan voetballen toe komt. Daar heeft het aan gelegen.”

De captain zag zijn ploeg vanaf minuut één achter de tegenstander aanlopen. ,,De tactiek was duidelijk, maar een paar momenten van doordekken duren te lang. De communicatie is niet goed en daardoor geef je die kansen weg. (...) In de eerste helft hebben we niet echt gevoetbald. In de tweede helft proberen we het opportunistischer, maar ook daar komen geen grote kansen uit.”

Bekijk hier het interview: