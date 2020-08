Promotieheld met NAC in 2017, clubloos in 2020

Vier spelers die voor een groot gedeelte door NAC zijn opgeleid, hun eerste profcontract in Breda tekenden en debuteerden in het geelzwarte shirt, hebben zich aangesloten bij Team VVCS. De verdedigers Bart Meijers (23) en Daan Klomp (21), middenvelder Diego Snepvangers (22) en aanvaller Bodi Brusselers (21) hopen via het elftal voor werkloze voetballers in het profvoetbal actief te blijven.

Samen speelden Meijers (23 wedstrijden), Klomp (10), Brusselers (7) en Snepvangers (2) een totaal van 42 wedstrijden voor NAC. Meijers is de enige van het kwartet die zich enige tijd basisspeler mocht noemen, van februari 2017 tot pakweg februari 2018. De verdediger uit Etten-Leur had in alle vier duels van de gewonnen play-offs in mei 2017 een basisplaats.

Meijers houdt in december 2017 NAC-trainer Stijn Vreven in bedwang.

Helmond Sport

Allemaal werden ze na hun debuut een keer uitgeleend aan Helmond Sport met wie NAC in 2018 een samenwerkingsverband aanging. Brusselers speelde afgelopen seizoen zelfs op amateurbasis voor de Helmonders nadat hij zijn contract had laten ontbinden bij NAC. Van Klomp en Snepvangers is deze zomer de aflopende verbintenis in Breda niet verlengd, hetzelfde overkwam Meijers in 2019 na een huurperiode bij Helmond Sport.

Om hun carrière te redden, hopen ze zich in de kijker te spelen via Team VVCS. Het is hun laatste strohalm. Het oefenduel met sc Heerenveen dinsdag werd afgelast. Gisteren verloor het team met 1-0 van Jong PSV; Meijers, Klomp en Brusselers hadden een basisplaats, Snepvangers startte op de bank. Dinsdag oefenen ze tegen Almere City.

Daan Klomp of NAC Breda leaves the pitch after a red card during Vitesse - NAC Breda