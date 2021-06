Promotie, degradatie en succesvol bekeravontuur: de bijzondere NAC-jaren van El Allouchi in beeld

fotoserieNa negen jaar neemt Mounir El Allouchi afscheid bij NAC. De Roosendaalse middenvelder maakte in Breda werkelijk van alles mee: degradatie, promotie, opnieuw degradatie, de nodige trainerswissels en een succesvol bekeravontuur. Zijn bewogen NAC-carrière gevangen in foto's.

Zijn debuut maakte El Allouchi op 19-jarige leeftijd tijdens het bekerduel met Spakenburg op 23 september 2014. Hij werd in 2012 opgepikt bij amateurclub RSC Alliance. Zijn eerste minuten in de competitie kreeg El Allouch op 8 november 2014 toen hij tegen AZ mocht invallen voor Jesse van Bezooijen.

Lees ook Assistkoning El Allouchi zegt NAC vaarwel en gaat op zoek naar een nieuw avontuur

Volledig scherm Competitiedebuut El Allouchi © Ed van de Pol

In januari 2015 mocht El Allouchi met de selectie mee op trainingskamp naar Valencia. Niet veel later werd besloten dat hij verhuurd zou worden aan Helmond Sport. Daar speelde hij anderhalf jaar.

Volledig scherm Mounir El Allouchi, Gill Swerts, Vinnie Vermeer, Jesse van Bezooijen en Stipe Perica op het strand. © Menno Ringnalda

Bij zijn terugkeer in 2016 werd El Allouchi door toenmalig technisch directeur Hans Smulders medegedeeld dat hij mocht vertrekken. Strijdvaardig als hij is, gaf hij niet op. El Allouchi bleef in Breda en knokte zich in het team van Marinus Dijkhuizen.

Volledig scherm Seizoen 2016/2017, El Allouchi scoort tegen FC Eindhoven. © Kay int Veen

Het seizoen 2016/2017 eindigt na een trainerswissel (Stijn Vreven voor Dijkhuizen) met een grandioos succes. Via de nacompetitie promoveert NAC naar de eredivisie.

Volledig scherm Mounir El Allouchi en Thomas Agyepong vieren de 0-1 , FC Volendam keeper Hobie Verhulst baalt. © Jasper Ruhe

De gepassioneerde trainer Vreven had een rotsvast vertrouwen in de middenvelder. Onder de Belg miste El Allouchi slechts één wedstrijd in de eredivisie in 2017/2018.

Volledig scherm Stijn Vreven spreekt NAC speler Mounir El Allouchi toe © Marcel van Dorst

In dat jaar speelt El Allouchi samen met Manu García en vormt hij een tandem op de linkerflank met Jose Angeliño.

Volledig scherm El Allouchi met Garcia en Ambrose. © Marcel van Dorst

Op 23 september 2017 viert NAC de eerste overwinning ooit in De Kuip door met 0-2 te winnen van Feyenoord.

Volledig scherm Mounir El Allouchi viert de 0-2 © Kay int Veen

De enige directe rode kaart die El Allouchi pakte, kreeg hij in het seizoen 2018/2019. Uitgerekend in de derby tegen Willem II. In de slotfase werd hij van het veld gestuurd na een harde overtreding. Het leverde hem twee duels schorsing op.

Volledig scherm Rood voor El Allouchi © Marcel van Dorst

Het seizoen 2018/2019 eindigt in mineur: NAC degradeert uit de eredivisie. Een clubman als El Allouchi is er kapot van.

Volledig scherm El Allouchi en Palmer-Brown na de nederlaag tegen Heerenveen © Henk Jan Dijks

Op 30 september 2019 speelt El Allouchi zijn honderdste officiële wedstrijd voor NAC. Lang leek het op een zege uit te draaien, maar dankzij twee doelpunten in de slotminuten wordt met 2-1 verloren van FC Volendam.

Volledig scherm De honderdste wedstrijd van El Allouchi. © Rob Romer

2019/2020 was ook het seizoen van het bekersprookje van NAC. Achtereenvolgens FC Emmen, PSV en AZ werden op heroïsche wijze uitgeschakeld. Het avontuur strandde in de halve finale tegen Feyenoord. El Allouchi scoorde in de kwartfinale tegen AZ.

Volledig scherm El Allouchi na de zege op AZ © Toon Dompeling

In het afgebroken seizoen 2019/2020 maakte hij ook een van de mooiste goals uit zijn carrière. Tegen Jong Ajax scoorde hij uit een halve omhaal én verschalkte hij de doelman van grote afstand.

Volledig scherm El Allouchi bedankt de fans na de zege op Jong Ajax © Toon Dompeling

Statistisch gezien was 2020/2021 het beste seizoen voor El Allouchi. Niet alleen was hij goed voor 15 assists, ook maakte hij 13 doelpunten. Vaak waren zijn goals van grote schoonheid.

Volledig scherm Zijn treffer tegen Almere City: schot in de kruising. © Pro Shots / Ron Baltus

Het laatste duel van El Allouchi in het shirt van NAC is een enorm pijnlijke. In de finale van de play-offs grijpt NAC naast promotie naar de eredivisie. El Allouchi is er ziek van.

Volledig scherm El Allouchi na de verloren play-offfinale © Marcel van Dorst