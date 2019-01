‘Profeet’ René van de Kerkhof voorspelt gelijkspel voor NAC tegen De Graafschap

De Graafschap start met Benschop in degradatie­kra­ker tegen NAC

15:50 DOETINCHEM - Charlison Benschop start vrijdagavond (20.00 uur) voor het eerst in de basis bij De Graafschap in de cruciale wedstrijd thuiswedstrijd tegen NAC. De huurling van FC Ingolstadt 04 begint in de spits bij de Doetinchemse eredivisionist.