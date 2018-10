‘Profeet’ Paul Beekmans (FC Den Bosch) blijkt prima voorspeller: vijf wedstrijden goed

NAC-trai­ner Van der Gaag kan leven met punt: ‘Maken uit het niets soms onnodige fouten’

28 oktober ,,Voor de eerste keer een punt buitenshuis, dat is in ieder geval wat. Dat is beter dan verliezen.” Mitchell van der Gaag kon leven met het 1-1-gelijkspel bij ADO Den Haag. ,,In de fase waarin we zitten, wil je altijd meer. Toch zie ik sinds PSV (29 september) wel een elftal dat voor elkaar door het vuur wil gaan.”