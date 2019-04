‘Profeet’ Meissner verwacht dat NAC in Almelo een punt pakt

NAC-trai­ner Brood blijft kritisch: ‘Mag niet zo lang duren, want dan krijg je een keer de kous op de kop’

13:07 ,,Het is zaak om de rust te bewaren en door te schakelen”, zegt Ruud Brood na de overwinning bij Excelsior. Zijn blikveld is alweer op Heracles (zaterdag) gericht. ,,Na de 1-2 geven we onnodig een vrije trap weg, dat zijn zaken waar ik op let.”