‘Profeet’ Henk Vos: ‘NAC draait niet zoals het hoort te draaien’

Het record staat nog steeds op zes goed voorspelde wedstrijden. ,,Het blijft altijd verrassend in de voetballerij, hè? Ik ga m'n best doen, laten we hopen op een goede afloop”, blijft Vos voorzichtig. ,,Maar ik ben een winnaar, dus ik hoop dat ik met deze uitslagen boven die zes eindig.”

Vos zegt niet onder stoelen of banken te willen steken dat het bij NAC niet draait. ,,Niet zoals het hoort te draaien. En gezien het spel van FC Utrecht... Ze scoren vaak. Altijd. Daarom zet ik in op een overwinning van FC Utrecht.”

En zijn eigen RBC, dat dinsdag na penalty's uit de districtsbeker vloog? ,,Ja, dat was jammer. Ook de manier waarop, het is een hele soap geweest. Nu kunnen we ons concentreren op de competitie, waarin we bovenaan staan. We willen promoveren.”