‘Profeet’ Giovanni Korte (NAC) voorspelt: ‘Klein feestje gevierd, maar nu moeten we door’

Korte boekte afgelopen weekend een enorm belangrijke overwinning met zijn club. Dankzij doelpunten van Mitchell te Vrede en Arno Verschueren won NAC in eigen huis van Vitesse en verliet het de laatste plaats in de eredivisie. ,,Een polonaise hebben we niet gelopen, maar we hebben wel een klein feestje gevierd. Dat was een mooie overwinning. Nu moeten we door”, stelt Korte.