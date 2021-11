Proefspeler Welat Cagro medisch gekeurd door NAC, officiële bekendmaking aanstaande

Als alles volgens planning verloopt, wordt Welat Cagro vandaag bij de KNVB als contractspeler van NAC ingeschreven. En is hij vrijdag speelgerechtigd wanneer NAC het in een leeg Rat Verlegh Stadion opneemt tegen Jong FC Utrecht. Gisteren is de middenvelder volgens ingewijden medisch gekeurd. De verwachting is dat hij vandaag of uiterlijk morgen officieel wordt gepresenteerd als aanwinst.