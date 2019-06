Proefspeler Kudimbana steelt de show bij NAC

Dankzij treffers van Sydney Van Hooijdonk, Finn Stokkers en twee goals van Boris Kudimbana versloeg NAC, met Nacho Monsalve en na rust Pele van Anholt als aanvoerder, een verzameling amateurvoetballers uit de gemeente Zundert met 0-4. Ongetwijfeld vanwege het broeiende weer, ieder kwartier was er een drinkpauze, en het populaire dancefestival Awakenings was het opvallend rustig op Sportpark De Wildert.

In het oog springend, helemaal voor de puristen, was het spelsysteem waarmee Ruud Brood het overwegend jonge elftal de wei in stuurde. 4-4-2 in plaats van het klassieke 4-3-3 waaraan de laatste jaren krampachtig werd vastgehouden. Nieuwkomer Andrija Filipovic kwam afwisselend vanaf de rechterkant en dan weer vanaf links, switchend met Jordan van der Gaag. Van Hooijdonk met kort erachter Stokkers, beiden doeltreffend dus, vormden het koppel voorin. Fraai was het boogballetje van Yassine Azzagari achter de Zunderste verdediging waarmee hij vlak voor rust Stokkers in stelling bracht.