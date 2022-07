Proefspeler Herrmann overtuigt, NAC wil spits huren van Kortrijk

Dat is de werkelijke reden dat de spits naar België is teruggekeerd, verzekert NAC. Het technisch kader van de Bredase club is namelijk overtuigd van de meerwaarde van de 22-jarige Duitser en wil hem per direct aan de selectie toevoegen. Volgens betrokkenen wil NAC de speler huren voor één jaar met een optie te koop. Beide clubs zijn daarover momenteel in onderhandeling. Kortrijk legde Herrmann in de zomer van 2021 nog voor drie jaar vast, maar in zijn eerste seizoen bleef hij steken op 252 minuten.