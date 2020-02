Probleem NAC blootgelegd: ‘Arno Verschueren is onze topscorer, dat zegt alles’

,,Heel het stadion heeft gezien dat we de betere ploeg waren. We creëren elke wedstrijd een aantal honderd procent kansen, maar we benutten ze niet. Dat is onze zwakte.”

Mounir El Allouchi weet waar het aan schort na de 1-1 van NAC bij NEC. Het elftal mist scorende mensen: ,,Arno Verschueren is onze topscorer met zeven goals, dat zegt alles. Arno is een middenvelder.” Verschueren wordt gevolgd door Sydney van Hooijdonk met zes treffers. Finn Stokkers, Huseyin Dogan, Luka Ilic en El Allouchi scoorden allen vijf keer.

Van de twaalf competitiegoals na de winterstop nam Verschueren er vijf voor zijn rekening. De andere doelpunten kwamen van Jan Paul Van Hecke (2), El Allouchi (2), Stokkers (1), Dogan (1), en Jordan van der Gaag (1). Ofwel, zonder de inbreng van Verschueren heeft NAC weinig in te brengen.

Verdediger Van Hecke had na rust als inschuivende man de mogelijkheid om te scoren tegen NEC. ,,We hebben genoeg kansen gehad; in de eerste helft drie en in de tweede helft ook drie. Dit gelijkspel is een zware teleurstelling. We moeten het eerder beslissen.”

Veel te veel

Balen doet Van Hecke over het weggegeven van drie zeker lijkende punten. ,,We krijgen een klote goal tegen, winnen niet en kijken elkaar in de kleedkamer aan. Het is 1-1, maar het had eigenlijk 0-3 moeten staan. We mogen die goal nooit meer weggeven. Dat gebeurt wel, zeer spijtig. Als we de nul houden, hebben we het nergens meer over.”