Premier League-debuut voor Angeliño tijdens veegpartij van ‘City’ tegen Watford

Angeliño kwam er na rust in bij ‘City’, dat Watford al in de eerste helft op een 5-0 achterstand had gezet. Die stand was al na achttien minuten bereikt, na een werkelijk waanzinnige start. Op het moment dat de Spanjaard in het veld stond, kwamen er nog drie treffers bij waardoor Watford bijna de grootste nederlaag in 24 jaar in de Premier League moest slikken. Zo erg als de 9-0 van Manchester United tegen Ipswich Town in maart 1995 werd het net niet.