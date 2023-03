Prachtige treffer Omgba leidt overtuigende zege NAC op VVV-Venlo in

Mede door een wonderschone treffer van Aimé Omgba heeft NAC een klinkende zege op VVV-Venlo behaald. In stadion De Koel toonden de Bredanaars zich veerkrachtig en versloegen de hoogvlieger in de Keuken Kampioen Divisie met 1-3.

NAC, met de internationals Cuco Martina en Matthew Garbett in de basis, zocht vooral naar de opening in de eerste tien minuten. Met aanspeelpunt Jort van der Sande en de lopende Matthew Garbett en Elías Már Ómarsson probeerde NAC via de flanken gevaarlijk te worden. VVV-Venlo hield het aardig dicht en maakte NAC het aanvallen erg lastig. Via de snelle Nick Venema zorgde de thuisploeg af en toe voor een speldenprikje, maar heel gevaarlijk werd dat niet.

NAC scoorde na een tam begin via Aimé Omgba de openingstreffer. De jongeling schoot de bal vanaf randje zestien prachtig achter VVV-keeper Ennio van der Gouw. De balvaste middenvelder betaalde het vertrouwen dat hij van NAC-trainer Peter Hyballa kreeg op grootse wijze uit.

Sterke fase

De Bredanaars hadden het na de 0-1 prima voor elkaar. Verdedigend gaf het weinig weg en via corners en diepteballen volgde er nog af en toe wat Bredaas gevaar. VVV kwam een paar keer in de buurt van NAC-doelman Roy Kortsmit, die onder meer alert was om met zijn vingertoppen een klutsbal tot corner te verwerken. In de tijd die volgde tot aan de rust bleef NAC geconcentreerd spelen en ging het een verdiende met 0-1-voorsprong aan de thee.

NAC kwam stukken minder uit de kleedkamer. Knullig balverlies in de achterhoede leidde een aanval van VVV in. Kees de Boer wist daar wel raad met en schoof vlak na rust de 1-1 achter Kortsmit.

Veerkracht

Ondanks de snelle gelijkmaker rechtte NAC razendsnel de rug. Via Van der Sande en Boyd Lucassen werd IJslander Ómarsson perfect in stelling gebracht. De NAC-spits twijfelde niet en schoot de 1-2 tegen de touwen. Even later was het weer raak voor de bezoekers. Garbett schoot de 1-3 via een VVV-been binnen. NAC op rozen, VVV in de achtervolging. De koppies bij VVV gingen meer en meer hangen en het vertrouwen groeide bij NAC met de minuut. De Venlonaren wisten zich met de ruime achterstand weinig raad en maakten geen enkele aanspraak meer.

Periodekampioenschap?

Bij NAC kan de focus na de zege in Venlo ook op het duel tussen Almere City en Jong Utrecht van aanstaande maandag. Bij een verlies of gelijkspel van Almere City grijpt NAC alsnog de derde periodetitel.

Ongetwijfeld dat de NAC-supporters met heel wat aandacht naar dit inhaalduel (eerder afgelast vanwege de staat van het veld, red.) gaan kijken. Het is immers de makkelijkste en snelste weg om de felbegeerde play-offs te halen.

Opstelling NAC: Kortsmit, Lucassen, Vet, Martina, Mac Nulty, Wernersson (Besselink), Omgba (Agougil), Garbett (Banzuzi), Staring, Van der Sande, Ómarsson (Hermann).

Volledig scherm Garbett viert de 1-3. © Pro Shots / Toin Damen

