Prachtig nieuws voor De Graaf, NAC-trainer volledig schoon verklaard: ‘Gezond, jarig en drie punten’

De Gegenpres­sing Podcast | Het Bredase tegenge­luid, nieuw overname-collectief en bloeddor­sti­ge NAC-supporters

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In S2A36 gaat het over de overname en de teleurstellende wedstrijden tegen Jong Ajax en Jong FC Utrecht. Robert Maaskant en John Karelse geven ieder hun visie.

6 april