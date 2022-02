Pover voetbal overschaduwt zege NAC : ‘Het was echt heel slecht’

Gekeken wordt dan naar het systeem met drie centrale verdedigers dat vrijdag tegen Jong PSV (3-1-zege) na een half uur overboord ging. ,,Vooraf was het plan duidelijk", zegt de NAC-trainer. ,,Met drie opbouwen tegen drie spitsen en dan altijd de bal inspelen. Dat hebben we zo getraind. Dan moet je wel de bal willen hebben en het initiatief nemen. Onze drie man achterin speelden gelijk de lange bal. En vervolgens verloren we alle tweede ballen. En als we de bal dan veroverden, speelden we de bal nog maar twee of drie keer naar elkaar toe. Het was echt heel slecht.”