Pover voetbal levert NAC niet altijd resultaat op

Hij brengt aanvallers in scoringskans, stuurt verdedigers aan, is verbaal aanwezig, zet de boel op scherp en verricht cruciale reddingen. Nick Olij verstaat zijn vak. De doelman houdt NAC op slag van rust op de been met een gestopte strafschop. Een lofzang is op zijn plaats, totdat een verdwaalde Amsterdamse voorzet over Olij in het doel dwarrelt: 1-1. Weg tweede plaats.