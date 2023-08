Positie Van Hooijdonk als NAC-commissaris niet ter discussie: ‘Geen invloed op huidige beleidsvoering’

Hoe de wereld van deze NAC-recordaan­koop plots tot stilstand kwam: ‘Ik leefde daarna in een soort waas’

Hij werd dé parel van de eerste divisie, voor wie NAC Breda een recordbedrag betaalde. Drie jaar later zit Kaj de Rooij (22) zwaar geblesseerd thuis, én is hij clubloos. ,,Dit is niet wat ik verdien, maar misschien wel wat ik nodig had”, is de Bestenaar even openhartig als altijd.