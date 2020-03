Podcast | ‘NAC verdient een bekerfinale, Europees voetbal en een Netflix-serie’

NAC staat op de drempel van de eerste bekerfinale in 46 jaar. Na vijf verloren halve finales, in 1994, 2004, 2007, 2008 én 2009, wil de Parel van het Zuiden de vloek doorbreken. In deze podcast blikken BN DeStem-verslaggevers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof vooruit op de kraker tegen Feyenoord.

In een verder kleurloze schets van een deprimerend voetbalseizoen, drukt de Parel van het Zuiden eens in de zoveel weken de kwast in de verf. In het bekertoernooi wordt via een aantal kaarsrechte lijnen kleur gegeven aan het witte doek. Nog één zo’n kleurrijke streep is nodig, om het eindproduct als rasechte Mondriaan te kunnen verkopen. Een stunt in de Kuip is NAC-trainer Peter Hyballa verwijderd, om zijn achterban een meesterwerk te kunnen presenteren. Donderdagavond is het voor minstens negentig minuten: D-Day. Vijfmaal scheepsrecht. Het uitwissen van de vloek van Rob Penders.

In deze podcast blikken verslaggevers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof vooruit op de halve finale van het bekertoernooi. Ze hebben het over de hunkering naar een bekerfinale. Blanco: ,,Iedere provincieclub heeft zijn bekerfinale al gehad. Behalve Breda. Alleen daarom heb ik al het gevoel dat het gaat gebeuren donderdag. NAC gaat gewoon twee keer naar De Kuip.”

Tekst gaat verder onder de podcast

Enorme klus

Het trio weet dat het een enorme klus gaat worden voor NAC, maar ziet ook de aanknopingspunten. Kas: ,,We hebben twee spelers op het veld staan die weten wat het is om te winnen in De Kuip, El Allouchi en Verschueren waren erbij in 2017.” Blaauwhof: ,,En NAC heeft een keeperstrainer die al eens een halve finale in De Kuip heeft gewonnen.”

De drie willen niet één, maar twee keer naar De Kuip. Blaauwhof: ,,Die bekerfinale is veel meer dan een mogelijk Europees avontuur.” Blanco: ,,Men wil het avontuur van dat hele weekend. In colonnes vanuit Breda naar Rotterdam, een massale uittocht. Die wedstrijd is ook op een ideaal tijdstip, zondag om 18.00 uur. Zaterdag is iedereen vrij en kan men zich voorbereiden.” Kas: ,,En bij de vrijdagmiddagborrel is iedereen al zenuwachtig.”