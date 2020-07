Podcast | ‘NAC is als een verschrikkelijk aantrekkelijke vrouw, maar wel een met een moeilijk karakter’

,,NAC is als een verschrikkelijk aantrekkelijke vrouw, maar wel een met een moeilijk karakter.” Zo omschrijft clubwatcher Yadran Blanco de club in de nieuwste podcast van BN DeStem. De trouwe aanhang maakt haar aantrekkelijk, maar de voortdurende onrust tegelijkertijd ook onmogelijk.

De chaos is momenteel compleet bij NAC. Willem Weijs, Luuc Eisenga, Jelle ten Rouwelaar, Peter Hyballa en Tom Van Den Abbeele. Het jaar 2020 is halverwege en de assistent-trainer, algemeen directeur, keeperstrainer, hoofdtrainer en technisch manager, in die volgorde, zijn om verschillende redenen vertrokken uit Breda. Mattijs Manders, algemeen directeur, moet de boel vanaf de grond gaan opbouwen.

Beluister hier de podcast met Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof over de onrust bij NAC:

In een uniek tijdperk waarin mensen als Ab Osterhaus en Diederik Gommers de lakens uitdelen, waarin domineeszoon en fitnessgoeroe Arie Boomsma zichzelf tot het morele kompas van het land heeft getransformeerd, blijft een ding - gelukkig of niet - hetzelfde als altijd.

Voetbalstad Breda snakte als vanouds naar adem in uitgeslagen branden. Op de krater van de meest levendige vulkaan in het nationale voetbalbolwerk leek zes maanden ruimte om de langzaam ontsnappende rookpluimen te doen doven. Maar juist wanneer de regering vroeg om anderhalve meter afstand te houden, rollebolde men ruziënd over de grond.

Dertien trainerswisselingen

Deze vrijdag werd trainer Peter Hyballa ontslagen en niet veel later volgde ook het ontslag van technisch manager Tom van den Abbeele. In tijdsbestek van 9 jaar en 11 maanden wisselde NAC dertien keer van (interim-) trainer.

In deze NAC-Podcast van BN DeStem trappen clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het nieuwe seizoen af en gaat het over de onrust in Breda. Het trio zal vanaf deze eerste aflevering wekelijks de actualiteiten onder de loep nemen.

Luister je de podcast liever in je favoriete app? Zoek dan op BN DeStem of klik hier voor Apple Podcast, Google Podcast of Spotify.