Ploeterend NAC dankt Bakker en Velanas tegen Jong AZ

Edwin de Graaf koos ervoor om vast te houden aan zijn 3-2-3-2-systeem, Danny Bakker keerde terug in de basis. Maar wederom was de uitvoering van ondermaats. NAC speelde matig voor rust, uitgespeelde aanvallen waren zeldzaam. Dus had NAC een standaardsituatie nodig om op voorsprong te komen. Net als in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ was het Bakker die scoorde. Nu tikte hij bij de tweede paal een corner binnen na 22 minuten, 0-1. Het zeldzame hoogtepuntje in de eerste helft.