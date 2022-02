Play-offs op de tocht voor NAC: ‘Ik kijk niet naar de ranglijst. Het is verschrikkelijk’

video Nieuwe NAC-spits Bannis blij met debuut: ‘Maar er had er wel één binnen mogen gaan’

Met Naoufal Bannis heeft NAC zijn gewenste aanvalsleider binnen. Tegen FC Volendam (0-0) maakte de Feyenoord-huurling meteen negentig minuten. Dat stemt hem tevreden. ,,In de laatste vijf minuten voelde ik wel even wat krampjes, omdat het een tijdje geleden was. Maar het voelt goed.”

15 januari