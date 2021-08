Pinchitter Van Hooijdonk maakt direct officieel debuut, maar kan Bologna niet behoeden voor spectaculaire bekeruitschakeling

Voor Van Hooijdonk was het een eerste mogelijkheid zijn debuut voor de Italiaanse middenmoter te maken. Trainer Siniša Mihajlović nam de spits, die het eerste half jaar vooral aan zijn nieuwe omgeving wil wennen, meteen op in zijn wedstrijdselectie. Oostenrijks international Marko Arnautovic begon echter in de punt van de aanval.