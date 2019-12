Pierre van Hooijdonk: ‘Ik zie mezelf als een uit de hand gelopen amateurvoetballer’

Tegen de klok van zeven uur gooit Pierre van Hooijdonk thuis in Prinsenbeek zijn voetbaltas in de hoek. ,,Met 5-2 verloren bij VVR 2.” De glimlach is er echter één van een man die heeft genoten van zijn zaterdagmiddag. ,,Na bijna twintig jaar profvoetballer te zijn geweest, merkte ik (in 2007) al snel dat ik met even veel plezier verder kon gaan bij Steenbergen 4. De beleving is bij mij altijd hetzelfde gebleven. Zo zit ik in elkaar. Zo ben ik als kleine jongen begonnen. Zo zal ik ook eindigen.”