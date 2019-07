Peter Maas de nieuwe Hoofd Scouting van NAC: ‘Hij is een klasbak, een winnaar pur sang’

,,Peter is gedreven en voetbalgek. Zijn werkethiek is bovengemiddeld en hij heeft absoluut een eigen mening.” De levenspaden van oud-trainer Foppe de Haan en Peter Maas kruisen elkaar sinds een jaar of acht; eerst in Tuvalu, later in Heerenveen. ,,Als je iets echt wil veranderen, moet je hem de tijd geven. Ik zeg altijd: Je kan ze beter bij de kop dan bij de kont hebben.”