Penders per direct weg: NAC ontslaat assistent telefonisch

Na het vertrek van trainer Mitchell van der Gaag leidde het clubicoon deze week de trainingen in Zundert. Gisteren loodste hij NAC nog naar een oefenzege op Royal Antwerp (0-2). Vrijdagmorgen kreeg Penders via een telefonisch gesprek te horen dat hij zijn koffers kan pakken. De Roosendaler, eerder tien jaar als speler actief in Breda, was bezig aan zijn vijfde seizoen als assistent-trainer bij NAC. Penders beschikte over een aflopend contract en kon in de winterstop nog geen duidelijkheid geven of hij na dit seizoen bij de club zou blijven.