Penaltyheld Olij: ‘Laten zien aan de supporters en aan de stad dat wij maar één ding willen: promoveren’

videoNick Olij werd donderdagavond de grote penaltyheld in Emmen en hielp zijn ploeg met twee gestopte strafschoppen naar de finale van de play-offs. ,,Dat voelt natuurlijk geweldig, maar we hebben 120 minuten gestreden met het hele team, echt het hele team”, benadrukte hij.

,,Met mijn hartslag ging het wel goed, maar ik was wel mijn stem kwijt”, was hij vlak na de penaltyreeks nog maar net op adem gekomen. Hij werd uiteindelijk de grote held, maar Olij bleef bescheiden. ,,Een penaltyreeks is voor een keeper een mooi moment om uit te kunnen blinken. Dat gebeurt ook. Maar de manier waarop we naar die penalty's toegingen, dat hebben we echt als team gedaan.”

,,Voor rust waren wij super dominant. Prima positiespel. Maar de laatste 45 minuten, de verlenging, die hebben zij echt gedomineerd. Dan komt het niet alleen op mij aan, maar op de hele achterste linie”, vertelde de doelman. Gevraagd naar waar hij het meest trots op is, is Olij duidelijk: ,,Vechtlust. Strijden. Laten zien aan de stad en aan de supporters dat wij maar één ding willen: dat is promoveren.”

Supporters

Olij voelde deze week weer eens de steun van de supporters. ,,Als je op een dinsdagavond met 700 man komt aanlopen terwijl wij in het hotel zitten... Dat typeert deze club. NAC is zó ongekend groot. Deze club is niks zonder zijn supporters.”

Spreekkoren

Over supporters gesproken, er waren er donderdag zo'n 1200 in het stadion. ,,Apart”, noemde Olij het om weer eens voor supporters te spelen. ,,Je hoort ineens weer wat spreekkoren: Olij snapt er niks van, Olij pak eens wat. Vind ik wel mooi, een beetje leven in de brouwerij. Het valt me wel op dat we elke keer buiten de boot vallen als we met publiek kunnen spelen. Maar hoe mooi is het dat je nu in de finale wel met publiek kan spelen en dat je het kan afmaken ook?”

Bekijk hier het interview: